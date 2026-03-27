Las bolsas europeas se dan la vuelta y ceden el 1 % ante el alza del crudo

A las 9:30 horas GMT, las bolsas que más caían eran las de Fráncfort y Milán, ambas el 0,92 %; seguidas de Madrid, el 0,81 %; París, el 0,57 %; y Londres, el 0,35 %; mientras que el Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se dejaba el 0,83 %.

Las bolsas europeas han comenzado a darse la vuelta ante el aumento de la subida del precio del petróleo, que en el caso del brent es del 1,52 %, hasta los 103,41 dólares; y en el del west texas intermediate (WTI) del 1,69 %, hasta los 96,10 dólares.

El gas natural TTF también subía, un 2,32 %, hasta los 56,50 euros el megavatio/hora.

El jueves, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que extiende hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Tras advertir a Irán de que de que se siente a negociar "antes de que sea demasiado tarde", Trump apuntó que, "a petición del Gobierno iraní", prolongaba el plazo dado otros diez días más para que el país reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

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Los futuros de Wall Street, que avanzaban leves alzas, también se han dado la vuelta y registran moderadas caídas en torno al 0,10 % en los tres índices principales.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cerró con una caída del 0,43 %; en la Bolsa de Seúl, el Kospi bajó el 0,40 % y el Kosdaq ganó el 0,43; el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái sumó el 0,63 %; el parqué de Shenzhen se anotó el 1,13 %; y el Hang Seng, de Hong Kong, subió el 0,38 %.