Las industriales chinas elevan sus beneficios en un 15,2 % a lo largo del primer bimestre

Según datos divulgados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las ganancias de las mencionadas compañías se situaron en unos 1,02 billones de yuanes (148.241 millones de dólares, 128.512 millones de dólares) en el primer bimestre.

La institución estadística publica varios de sus indicadores mensuales de manera conjunta para enero y febrero todos los años para diluir el efecto de base comparativa provocado por el Año Nuevo lunar, principal época festiva del año en China, que varía de fecha dentro de esos dos meses y que generalmente se traduce en un descenso de actividad en diversos sectores.

En cualquier caso, la tasa publicada hoy contrasta con la bajada del 0,3 % que registró este indicador en el primer bimestre del año pasado.

Para la elaboración de esta estadística, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con una facturación anual superior a los 20 millones de yuanes (2,9 millones de dólares, 2,5 millones de euros).

El estadístico de la ONE Yu Weining atribuye el repunte de los beneficios a la aplicación de "medidas macro más proactivas y efectivas", y apunta específicamente a la contribución de sectores como la manufactura de maquinaria o la de alta tecnología.

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Dentro del primero, el de electrónica (+203,5 %) es el más destacado, y en el segundo, Yu señala a la fabricación de vehículos aéreos no tripulados (+59,3 %) o a la de dispositivos semiconductores discretos (+130,5 %).

No obstante, y pese a los datos positivos, el experto gubernamental sigue apuntando a un "entorno internacional volátil" y a los "riesgos colaterales de conflictos geopolíticos", en referencia indirecta a la guerra en Oriente Medio, advirtiendo asimismo de que la recuperación de los beneficios de las industriales chinas "sigue siendo desigual".

En 2025, este indicador registró su primera evolución positiva (+0,6 %) tras tres años consecutivos de caídas: en 2022 había retrocedido un 2 %; en 2023, otro 2,3 %, y en 2024, un 3,3 %.