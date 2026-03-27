Llega, entre alabanzas, el segundo disco de Raye, 'This Music May Contain Hope'

El pasado mes de septiembre se lanzó el primer single, 'Where Is My Husband!', una exuberante fusión de pop y r&b exuberante con arreglos de jazz y sonido que ya fue muy bien recibido, al igual que el reciente 'Click Clack Symphony' junto a Hans Zimmer, ganador de dos Óscar por la música de 'El rey León' (1994) y 'Dune' (2021).

Ahora llega el disco entero, que es su segundo álbum de estudio tras su debut con 'My 21st Century Blues', con el que batió el récord de premios Brit en una sola ceremonia, con seis galardones.

Se llevó los de mejor álbum del año, artista, compositora del año, nueva artista, disco de r&b y canción del año, por 'Escapism', junto al rapero 070 Shake.

'This Music May Contain Hope' es un álbum con el que Raye intenta "hacer música para ayudarnos a superar algunos de los momentos más difíciles de la vida", explica la cantante británica en declaraciones recogidas por su discográfica, Human Re Sources.

Un disco con 17 canciones y dividido en cuatro partes basadas en cada estación y una enorme mezcla de estilos que supone un gran desafío para el oyente.

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Tienes "demasiadas canciones, demasiados cambios estilísticos, demasiado de... bueno, básicamente de todo. Este no es un álbum para escuchar de fondo: básicamente exige atención", afirma Variety, que asegura que Raye sale victoriosa del desafío.

Porque "te lleva a un viaje interesante sin hacerte perder el tiempo", agrega.

Para la revista NME, el disco representa "el maximalismo musical espectacular en su máxima expresión" y califica el segundo álbum de Raye de "impresionante".

Baladas melodramáticas, funk, r&b, jazz-pop , pop, soul clásico, canciones perfectas para musicales y hasta una pista acústica componen este álbum ambicioso que muestra los recursos como compositora de la cantante.

Porque Raye se forjó en la sombra durante muchos años como compositora antes de estallar como solista de éxito y con este disco ensambla a la perfección las dos facetas.

"A lo largo de todo el disco, Raye canta como si su vida dependiera de ello. Sus pilas vocales y contramelodías están llenas de detalles intrincados; Y su fraseo es exquisito, incluso en los números de jazz donde cantantes pop menos destacados se desvanecieron", afirma la BBC.

Y para la revista Rolling Stone, el álbum "es una escucha audaz, emocionante y llena de vida". Un "asombroso" segundo trabajo que evoca la edad de oro de Hollywood con "estribillos absolutamente espectaculares".