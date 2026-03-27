Los periodistas italianos, en huelga por la falta de renovación del convenio colectivo

Ni las páginas web de los diarios fueron actualizadas, mañana no saldrá la prensa en papel y las televisiones o radios contaron con informativos limitados debido a la huelga en la que también se denuncia la precariedad de la profesión.

"Trabajar sin precariedad permanente no es un privilegio. Proporcionar información gratuita, profesional e independiente, libre de presiones financieras, es un derecho. Garantizar condiciones dignas para quienes trabajan, para quienes se incorporan a la profesión y para quienes la abandonan, es una obligación. Garantizar el futuro de la información, un bien común protegido por la Constitución, en el artículo 21, estrechamente vinculado al artículo 36, es un deber social", explican los periodistas.

La primera jornada de protesta se vivió el pasado 28 de noviembre con una adhesión mayoritaria impulsada por la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) y la tercera ya ha sido anunciada para el 16 de abril.

El 1 de abril de 2016 expiró el último convenio colectivo de la categoría y, según los organizadores, "todo ha cambiado: la carga de trabajo y el ritmo han aumentado drásticamente, se ofrecen servicios multiplataforma y las redacciones son prácticamente inexistentes. Sin embargo, los salarios se han mantenido estancados, erosionados aún más por la inflación o incluso reducidos por pagos únicos incontrolados".

Según la federación de periodistas, los editores no tienen escusas ya que "entre 2024 y 2026, recibieron 162 millones de euros en subvenciones públicas; en el mismo bienio, otros 66 millones de euros para 1.012 jubilaciones anticipadas; entre 2022 y 2025, ahorraron aproximadamente 154 millones de euros en la compra de papel; y entre 2024 y 2026, recibirán otros 17,5 millones de euros para inversiones en tecnologías innovadoras".