Los vecinos rurales de los Beckham se oponen a sus planes de una mansión "al estilo Miami"

Estos argumentos figuran en una carta enviada al ayuntamiento de Cotswolds, en el centro-sur de Inglaterra, por varios vecinos, que se quejan concretamente de sus planes de instalar en torno a su mansión un sistema de luces LED -propio de los grandes estadios o festivales de música- poco acorde con el carácter rural de la zona, según recogen hoy varios medios británicos.

La propiedad de los Beckham, valorada en unos 12 millones de libras (14 millones de euros) según The Times, ya cuenta con un campo de fútbol y un enorme lago artificial, y en el pasado ha sido objeto de controversia porque pretendían construir nuevas carreteras para darles acceso exclusivo a la propiedad.

El cabecilla de las protestas vecinales, James Worthington, ha escrito en su carta que los Beckham hacen "lo que les da la gana solo porque parecen creer que lo pueden hacer", y ha criticado que oculten sus planes completos y en lugar de eso hayan "inundado" al ayuntamiento con 30 solicitudes distintas para ir incorporando reformas, entre ellas un puente artificial sobre el lago.

Los Beckham pasan el tiempo entre su casa londinense de Holland Park, su residencia costera de Miami Beach y esta mansión de Cotswolds, que surgió a partir de una granja restaurada y remodelada.

Los vecinos de Cotswolds alegan que el encanto de su región es precisamente su carácter rural y la vida salvaje de sus alrededores, y los planes de los Beckham transformarían la zona en algo más parecido a una urbanización, lo que supondría "una fuente de molestias para la gente", "daños a la vida salvaje" y un estorbo "para el disfrute de las noches estrelladas desde el campo".