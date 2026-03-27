Madrid acoge 'Pulse Topology', la obra de un mexicano que transforma los latidos en luz

Las bombillas de Lozano-Hemmer, suspendidas en un paisaje de crestas y valles, registran el ritmo cardíaco de los visitantes y se añaden a la instalación sustituyendo a los anteriores en un bucle continuo, lo que crea "un memento mori", según explicó este viernes en un comunicado el Balloon Museum.

Se trata de una obra de arte inmersiva que "transforma los latidos individuales en un coro colectivo de luz y sonido, haciendo visible el ritmo invisible de la vida e integrando a los visitantes en la propia obra", relata el museo.

Rafael Lozano-Hemmer es un artista multimedia mexicano-canadiense que crea obras interactivas utilizando luces robóticas, fuentes digitales y redes telemáticas inspiradas en la fantasmagoría y el carnaval.

Entre el 28 de marzo y el 6 de septiembre, el público podrá visitar la exposición 'Euphoria. Art is in the Air', que incluye 14 instalaciones de gran formato firmadas por artistas internacionales como Philippe Parreno, Martin Creed, Karina Smigla-Bobinski, además de Lozano-Hemmer.

"La exposición explora una emoción que los artistas pretenden evocar en el público, al tiempo que encarnan un compromiso con una nueva visión del mundo contemporáneo, de la que se convierten en portavoces", subrayó Antonella di Lulo, comisaria de la exposición.

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En 'Euphoria', el material inflable es un elemento clave: "En un contexto en el que lo inflable está presente en ámbitos como el diseño, la arquitectura o el entretenimiento, la exposición propone una nueva lectura desde el arte, entendiendo este material como una herramienta para analizar una sociedad cada vez más marcada por lo visual, lo experiencial y lo espectacular", explicó di Lulo.

Entre otras instalaciones destacadas, el público podrá interactuar con 'My Room is Another Fishbowl, del francés Parreno, donde peces inflables de colores flotan libremente a diferentes alturas y convierten al espectador en objeto observado.

Desde su apertura en 2021, Balloon Museum, ha organizado cuatro producciones: 'Pop Air', 'Let’s Fly', 'EmotionAir' y 'Euphoria', con la colaboración de más de 60 artistas internacionales.