Merz dice tener "grandes dudas" sobre una estrategia de cambio de régimen en Irán

"Tengo grandes dudas de si existe una estrategia y de si esa estrategia se llevará a cabo con éxito", señaló Merz en un acto organizado en Fráncfort, en el oeste germano, por el diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'.

"Si el objetivo es el cambio de régimen, no creo que lo consigan, ya que la mayoría de las veces ha salido mal", señaló Merz, que aludió a la historia de operaciones militares estadounidenses que han buscado un cambio de régimen.

"Hay un libro sobre la historia de la CIA en el que se cuenta que el único cambio de régimen que realmente tuvo éxito en algún momento fue el de Panamá, y eso ocurrió hace ya unas décadas; la mayoría de las veces no ha funcionado", abundó el jefe del Gobierno alemán.

"En Afganistán, el proceso duró veinte años y el cambio de régimen supuso pasar de un régimen de mulás a otro régimen de mulás", subrayó Merz, quien recordó que su país se ha ofrecido, "en caso de que se alcance un alto el fuego", a participar en una misión para proteger el estrecho de Ormuz.

"Para ello se necesita un mandato internacional", recordó Merz, quien indicó que no se han respetado los procedimientos de la OTAN para que la Alianza Atlántica participe en las acciones militares en el Golfo Pérsico.

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"En la OTAN existen procedimientos establecidos al respecto, y ninguno de ellos se ha respetado. Creo que al menos el Gobierno, y probablemente también el presidente, ya han aceptado que no podemos respaldar eso", subrayó el canciller en alusión a la administración estadounidense y al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Además de criticar la campaña de EE.UU. e Israel, Merz hizo hincapié en que, a su entender, "la causa" del conflicto son "casi cuatro décadas de régimen terrorista en Teherán".