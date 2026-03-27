México refuerza rescate de cuatro mineros atrapados en una mina en el estado de Sinaloa

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la CNPC coordinará las acciones de rescate desde el puesto de mando, al tiempo que ofrecerá acompañamiento a las familias de los trabajadores.

La mina en cuestión es propiedad de la empresa Industrial Minera Sinaloa, ubicada en la comunidad de Chele, donde trabajan autoridades estatales y federales para localizar y rescatar a los trabajadores mineros a través de "estrategias conjuntas de extracción".

Por su parte, la CNPC indicó en otro comunicado que el incidente ocurrió a las 14:00 horas locales del 25 de marzo y fue reportado a las autoridades municipales hasta las 14:20 horas locales del 26 de marzo.

"Tras recibir la notificación oficial por parte de las autoridades estatales, el Gobierno de México activó de manera inmediata los protocolos federales de respuesta y movilización de fuerzas de tarea al sitio", apuntó.

La CNPC dijo que según los reportes técnicos "al momento de la ruptura de la geomembrana, se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones. De este grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas permanecen atrapadas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el lugar, explicó, "se mantiene la ventilación constante al interior de la mina para asegurar las condiciones de soporte de vida", se concretó el taponamiento del sitio donde falló la presa para evitar el ingreso de más material y se ejecutan trabajos de remoción en la bocamina para un ingreso seguro.

Además, simultáneamente, se realiza una excavación vertical con equipo de perforación de punta de diamante, con el objetivo de alcanzar una profundidad de hasta 300 metros para establecer contacto y suministrar insumos vitales, mientras los equipos se preparan para labores de búsqueda mediante contrapozos con descenso a rapel.

El Gobierno mexicano señaló que creó un puesto de comando unificado en la zona cero donde agentes de las secretaría de la Defensa Nacional y de Marina trabajarán en las maniobras de extracción, junto con elementos de Protección Civil Estatal y Municipal, seguridad pública estatal y técnicos de la empresa minera.

La CNPC exhortó a la población "a no acercarse a la zona de la mina" y a evitar transitar por el camino a la Sindicatura de Cacalotán.

"Es de vital importancia mantener estas vías de acceso completamente despejadas para permitir el paso ágil y seguro de la maquinaria especializada y los vehículos de emergencia", expuso.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2% del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm).