México sigue "en búsqueda" de dos barcos con ayuda a Cuba desaparecidos en el Caribe

“La Secretaría de Marina (Semar) arribó hoy en la mañana con una nueva ayuda humanitaria. Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de él", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El jueves, la Semar informó que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que desaparecieron mientras se trasladaban de Isla Mujeres a La Habana para llevar ayuda humanitaria a la isla.

Según la gobernante mexicana, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero que ya logró arribar a Cuba, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas.

“(El buque) tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones”, aseveró.

También, confirmó que en una de esas embarcaciones iban nueve personas, aunque precisó que será la Semar la encargada de dar mayor información.

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Según la Semar, ambas embarcaciones, ocupadas por activistas de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense, zarparon el 21 de marzo hacia La Habana con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares.

Tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, pero no se tiene confirmación de su arribo.

Ante ello, la Armada de México activó de inmediato el Plan Marina para salvaguardar la vida en la mar, desplegando unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader que realizan patrones de búsqueda en la ruta estimada entre Isla Mujeres y la capital cubana, tomando en cuenta corrientes, clima y posibles desvíos.

La institución indicó que mantiene coordinación internacional con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos para el intercambio de información en tiempo real, dado que entre los tripulantes se encuentran dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años de estos países.

El operativo incluye la alerta a los mandos navales de la quinta región y novena zona naval, así como a las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (Ensar), mientras se analizan continuamente los datos disponibles para actualizar las zonas probables de deriva.

Además, la Semar llamó a embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el golfo de México y el Caribe a reportar cualquier avistamiento.

Estos dos veleros formaban parte del convoy que buscaba entregar ayuda ante el deterioro económico en Cuba y el bloqueo petrolero estadounidense.

Un tercer buque, que zarpó el viernes desde Progreso, Yucatán, llegó sin contratiempos a La Habana el martes.