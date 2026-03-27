México y EE.UU. intensifican atención sanitaria a las aguas residuales del río Tijuana

En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) actualizó los avances de este acuerdo que realizó con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés), en el que resaltó que México ha iniciado la construcción del proyecto de alejamiento de los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Arturo Herrera y La Morita.

“Se trata de un proyecto por etapas, cuya primera fase está prevista que finalice a mediados de 2027 con un costo estimado de 16 millones de dólares, mientras que la segunda fase está prevista que finalice en diciembre de 2027”, destacó el documento.

Además señaló que, una vez finalizado este proyecto, se evitaría la descarga de dichos efluentes al río Tijuana por un caudal del orden de los 438 litros por segundo.

“México ha cumplido con sus compromisos del MDE sobre los proyectos del alejamiento de los efluentes de las (Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales) PTARs Arturo Herrera y La Morita, y la línea paralela a gravedad, y está superando su compromiso de financiamiento para 2026”, sostuvo la dependencia ambiental mexicana.

Por ello, afirmó que la EPA “está liberando fondos del Programa de Infraestructura Hídrica Fronteriza México-Estados Unidos (BWIP, en inglés) para iniciar los proyectos de las tuberías de aguas residuales de las Compuertas del Río Tijuana (fase II) y de la rehabilitación de la planta de bombeo PB-1”.

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Asimismo, subrayó que el proyecto de las Compuertas del Río Tijuana evitará la descarga de aproximadamente 219 litros por segundo de aguas residuales transfronterizas por el río Tijuana.

Y precisó que en 2026, México ya ha destinado 59 millones de dólares en fondos estatales y federales para arrancar siete distintos proyectos de rehabilitación, alejamiento de efluentes y de construcción estaciones de bombeo para cumplir con lo acordado en el MDE.

También apuntó que EE.UU. cumplió con el compromiso pactado para 2025, que incluía la ampliación de la planta de tratamiento Pitar en San Ysidro, así como la publicación de la primera actualización pública trimestral sobre los avances en la aplicación del MDE.

Por último, sostuvo que junto con la EPA, se ha creado un Grupo de Trabajo de operación y mantenimiento para desarrollar estrategias alternativas y financiar futuras necesidades en la región.

Además de enfrentar el reciente problema de aguas residuales entre Tijuana y EE.UU., a través de proyectos de infraestructura, evaluaciones, monitoreo, y planificación, también considera el crecimiento demográfico de Tijuana, el cual ha sido acelerado por el propio fenómeno migratorio.