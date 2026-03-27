Miles de flores de Italia y Países Bajos adornarán el Vaticano en Semana Santa

La ornamentación, que este año celebra el 40º aniversario de la tradición de la ofrenda floral neerlandesa al papa, será ejecutada por el Servicio de Jardines y Medio Ambiente vaticano.

Para el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, la Gobernación ha confirmado la distribución de 120 palmas y 120.000 ramas de olivo, donadas por la Asociación Nacional de Ciudades del Aceite y la región de Umbría (centro de Italia).

Asimismo, la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas repartirá las tradicionales "palmas fénix" (hojas de palmera al natural) donadas por el Camino Neocatecumenal y los "palmurelli" (ramos de palma blanca trenzados artesanalmente) procedentes de San Remo (noroeste).

El mayor despliegue tendrá lugar el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, cuando la plaza se transformará con más de 65.000 bulbos de tulipanes, narcisos y jacintos, además de miles de rosas, azaleas y ramas de eucalipto.

Este montaje contará con la dirección del florista Piet van der Burg y la colaboración técnica de profesores de florística de centros de biotecnología de Eslovenia.

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Como es habitual, antes de su envío a Roma, el cargamento floral será bendecido el 31 de marzo en el parque Keukenhof de Lisse (oeste de los Países Bajos) por el obispo de Rotterdam y presidente de la Conferencia Episcopal neerlandesa, monseñor Johannes van den Hende.