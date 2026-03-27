Militares venezolanos incautan 212,8 kilos de cocaína e inutilizan aeronave no autorizada

Además de la droga, los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautaron en el estado Bolívar (sur, limítrofe con Brasil) ocho prendas militares "alusivas a un grupo irregular armado fronterizo", que no precisó, además de dos granadas de mortero, ocho explosivos artesanales y dos motores diésel.

En el lugar, los militares destruyeron un "campamento empleado por grupos estructurados de delincuencia organizada internacionales para el tráfico ilícito de drogas", según el ministerio.

Entretanto, en el estado Apure (suroeste, fronterizo con Colombia), funcionarios de la FANB inutilizaron una aeronave no autorizada de plano alto y color blanco, luego de que ingresara al espacio aéreo venezolano sin permiso.

El pasado 18 de marzo, la Fuerza Armada informó de la incautación de una aeronave y 631,5 kilogramos de cocaína en Apure, donde también fueron destruidas seis instalaciones logísticas de "actividades delincuenciales y terroristas asociadas al narcotráfico", así como una pista de aterrizaje clandestina.

El país suramericano ha destruido más de 430 aeronaves desde la promulgación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo en 2012, según la FANB.

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Durante 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 por ciento era "cocaína destinada a mercados europeos", según informó el pasado diciembre el Superintendente Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.