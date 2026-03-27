Ministro descarta extender el toque de queda nocturno en cuatro provincias de Ecuador

"El último toque de queda termina a las 05:00 hora local (10:00 GMT)" del 30 de marzo, aseguró el ministro en el canal de televisión Teleamazonas al señalar que la medida "no se va a extender".

El toque de queda rige en las provincias del Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, esta última fronteriza con Perú.

La medida se adoptó para afectar a las estructuras criminales y sus economías señaló el funcionario, que indicó que en la más reciente jornada, que terminó la madrugada de este viernes, hicieron más de seis operaciones en las mencionadas provincias.

Durante el toque de queda, las autoridades detuvieron a más de mil personas, gran parte de ellas por haber violado la disposición, decomisaron cerca de medio millar de armas y más de 4.000 municiones, así como explosivos, e incautaron más de 24.000 dólares en efectivo.

El toque de queda se enmarca en una nueva etapa de la "guerra" que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró a las bandas criminales.

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Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.