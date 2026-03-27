Ministro portugués dice que ataque contra marcha antiaborto puede ser acto de terrorismo

En declaraciones a los periodistas, el responsable político dijo que "el Gobierno no acepta acciones de este tipo y repudia tajantemente este tipo de actos".

"Se trata de la comisión de un delito de odio. En mi opinión, y la voy a dar porque fui director de una unidad antiterrorista durante casi 12 años y fui director nacional de una policía que investiga estos delitos, podríamos estar ante un delito de carácter terrorista", continuó Neves, exdirector nacional de la Policía Judicial (PJ).

El incidente tuvo lugar el pasado sábado, cuando los promotores de la protesta antiaborto aseguraron que una persona lanzó un cóctel molotov mientras transcurría la marcha por el centro de Lisboa, sin causar heridos.

El autor del ataque fue detenido por la Policía en el lugar y, de hecho, los organizadores de la marcha mostraron imágenes de cuando era detenido en sus redes sociales.

A lo largo de la semana, responsables políticos y partidos han condenado el ataque en varias instancias, y el propio Neves ya condenó el incidente.