Moa Rivera estrena álbum con sonidos contemporáneos "sin perder la esencia de la salsa"

"Este álbum representa una etapa muy importante en mi carrera. Es música que nace desde lo más profundo, con historias reales y sonidos que conectan con esta nueva generación sin perder la esencia de la salsa", dijo Moa Rivera, conocido como 'La Voz Sensual de la Salsa', en un comunicado.

Según Moa, cuyo nombre verdadero es Gerardo Rivera Donis, este quiso hacer dicho disco con el propósito de que "la gente se identifique desde la primera canción, que lo sientan suyo y que los acompañe en diferentes momentos de su vida".

Compuesto por ocho temas, el proyecto fusiona el romanticismo característico del género con una propuesta sonora moderna y vibrante, reafirmando a Moa Rivera como una de las voces más prometedoras del panorama tropical actual.

Algunas de las canciones que aparecen en el disco 'Mal Necesario' son 'La Carrera', donde cantan Moa y su padre, Jerry, 'Cosa Extraña', 'Noche Sensual' y 'Hasta Abajo'.

En la carrera de Moa Rivera se contemplan títulos como su versión más personal del clásico 'I Want It That Way', o uno de sus hits más escuchados, 'Princesa', donde homenajea a todas las mujeres que, "con su amor y fortaleza son la esencia de la humanidad", según dijo en una entrevista con EFE en mayo pasado en España.

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Otras canciones que ha grabado Moa son la balada pop 'Déjame', su versión salsera de 'Stay', y, 'Coqueta', junto, nuevamente a su progenitor y Elvis Crespo.