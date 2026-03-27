Movimiento opositor aboga por la liberación de excomandante sandinista Henry Ruiz

"¡Libertad!. Desde hace un año la dictadura mantiene en condición de casa por cárcel a Henry Ruiz Hernández, adulto mayor que en 1990 se distanció del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)", anotó ese movimiento político, integrado por disidentes nicaragüenses desnacionalizados en el exilio, entre otros opositores, en una publicación en sus redes sociales.

Según Unamos, el Gobierno que copresiden los esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, mantienen bajo custodia al antiguo comandante de la revolución sandinista en "un acto de venganza y odio" por distanciarse del FSLN tras perder las elecciones en 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

"¡Libertad para Henry Ruiz y para todas las presas y presos políticos!", clamó ese movimiento opositor, al que pertenece la histórica exguerrillera Dora María Téllez, desnacionalizada por las autoridades nicaragüenses tras ser excarcelada y desterrada a EE.UU. por delitos de "traición a la patria".

Ruiz, uno de los nueve comandantes sandinistas de la Dirección Nacional que ejercieron el poder durante la primera etapa del Gobierno sandinista (1979-1990), es la persona privada de libertad con mayor edad: 81 años y 6 meses.

Hace dos semanas, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció la "crueldad del régimen" sandinista "hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable", y criticó que "la dictadura Murillo-Ortega" continúe manteniendo detenidas a personas ancianas y enfermas, y puso como ejemplo el caso del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años y quien se encuentra detenido desde el 29 de septiembre de 2023.

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"Estas personas -ancianos y enfermos- fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos fundamentales y de atención médica", señaló la embajada estadounidense en un mensaje.

En Nicaragua hay actualmente 46 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 15 son adultos mayores, entre ellas, además de Ruiz y Rivera, el antiguo comandante de la revolución Bayardo Arce y el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".