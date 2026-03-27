Muere en un tiroteo por soldados israelíes un palestino al norte de Jerusalén

"El joven Mustafa Asaad Hamad (22 años) murió a causa de las balas de la ocupación en Kafr Aqab", recoge el comunicado de Sanidad, aludiendo como ocupación a las fuerzas armadas israelíes.

Kafr Aqab, el lugar del incidente, es considerado un barrio palestino del norte de Jerusalén, si bien está al otro lado del muro de separación con el que Israel aísla Cisjordania.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, apunta que el tiroteo se produjo a la entrada del campo de refugiados palestino de Qalandia (colindante con Kafr Aqab), mientras que otras tres personas resultaron heridas por los disparos.

Consultadas por EFE al respecto, las fuerzas armadas israelíes aún no se han pronunciado.

Anoche, canales palestinos como la Red de Noticias Quds denunciaron en torno a la media noche la entrada de vehículos blindados israelíes en Kafr Aqab y el campo de refugiados de Qalandia.

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Hamad es el último fallecido a causa de las habituales redadas israelíes en Cisjordania, que de la mano de la violencia de los colonos que residen ilegalmente en este enclave palestino han disparado la cifra de víctimas desde que comenzó la guerra con Irán.

El jueves, un colono mató de un disparo a otro joven palestino cerca de Belén (sur de Cisjordania), que eleva a siete los muertos a manos de estos israelíes que algunos medios locales tildan como "terroristas" o comparan con grupos paramilitares.

Al menos 17 palestinos han muerto desde el pasado 28 de febrero en Cisjordania por ataques del Ejército de Israel o los colonos, en un pico de la ya habitual violencia israelí en el enclave en el marco de la guerra con Irán.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 27 palestinos han muerto en lo que va de 2026 (en un recuento que no incluye a Hamad o al fallecido en Belén, ya que llega hasta el 25 de marzo).

Son más de 1.080 fallecidos desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel intensificó sus ataques en Cisjordania tras los ataques perpetrados por Hamás y otras milicias desde Gaza a territorio israelí.