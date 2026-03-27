Noruega quiere destinar 10.000 millones de euros adicionales a defensa la próxima década

El primer ministro noruego, el laborista Jonas Gahr Støre, justificó la medida por el aumento del coste de los equipos militares, las nuevas experiencias sacadas de la guerra en Ucrania y el empeoramiento de la situación de seguridad.

Esa cifra se sumaría al plan aprobado hace dos años por el Parlamento noruego para reforzar la defensa con 1,6 billones de coronas noruegas (unos 140.000 millones de euros) hasta 2036.

"Es importante para nuestra seguridad. Después de que presentamos el plan, el mundo se ha vuelto más impredecible y la situación de seguridad, más grave. Ahora hacemos los cambios necesarios en el plan para lograr un desarrollo más efectivo de nuestra capacidad defensiva", dijo Støre.

El aumento propuesto permitirá a Noruega alcanzar en 2035 el objetivo marcado por la OTAN de destinar el 3,5 % de su presupuesto anual a defensa.

Con el nuevo plan actualizado se podrá adelantar dos años, a 2030, la creación de una brigada en Finnmark (norte), aumentar las inversiones en munición y la capacidad de producción, y mejorar la infraestructura crítica.