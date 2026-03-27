Nuncio apostólico se compromete a mediar por presos políticos en Venezuela, dice activista

"Se comprometió, en el marco de la diplomacia, a seguir procurando acciones humanitarias por los presos políticos para que cesen los tratos crueles, mientras este proceso (de liberaciones) termina", dijo Baduel a EFE, durante una misa especial en Caracas para pedir por la libertad de los presos políticos.

El nuncio recibió este viernes en la mañana a familiares de presos políticos, luego de que estos realizaran una procesión hasta la sede de la Nunciatura Apostólica para pedir su mediación en la libertad de estos detenidos.

La activista señaló que el nuncio recibió al grupo y "se comprometió a retransmitir las voces de las víctimas y activar los canales humanitarios pertinentes" y que estuvieran a su alcance para buscar la libertad plena de los detenidos por estos motivos.

Baduel, quien es hermana del preso político Josnars Baduel, subrayó que no puede revelar muchos detalles del encuentro para que se materialicen, pero aseguró que el representante católico recibió a un grupo de familiares "con muchísima apertura y muchísimo compromiso".

Según indicó, los activistas y familiares pidieron su mediación para instalar una mesa de diálogo, expusieron la situación de los presos políticos en el país -que Clipp cifra en 700, mientras que la ONG Foro Penal contabiliza 503-, y denunciaron las condiciones de las cárceles El Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro, que calificó como "centros de tortura ejemplarizante".

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"Había muchas cosas que desconocía, por eso para nosotros era tan importante que la escuchara a viva voz de las propias víctimas", agregó.

La activista recalcó que los familiares esperan que el Vaticano pueda cumplir un rol similar a países como Cuba y Nicaragua, donde ha mediado para lograr liberaciones de presos.

"Debemos decir que esto es una victoria de las víctimas, porque teníamos tiempo insistiendo poder conversar con él", sostuvo Baduel, quien recordó que desde julio del año pasado ya habían solicitado una audiencia ante la Nunciatura Apostólica, sin recibir respuestas.

Esta mañana, decenas de familiares de presos políticos y activistas hicieron una procesión, en silencio y encabezada por un hombre que cargaba una cruz a cuestas, hasta la sede de la Nunciatura.

En febrero, el Parlamento aprobó una Ley de Amnistía para presos políticos desde que el chavismo llegó al poder en 1999, pero establece 13 "hechos" ocurridos en 13 años, lo que excluye el resto del período, así como casos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, un total de 8.146 personas habían recibido libertades plenas por la amnistía hasta este jueves, de los cuales 310 estaban encarcelados.