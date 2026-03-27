OIEA insta a la máxima contención tras ataques a complejos nucleares iraníes

En un comunicado, el OIEA señala que está investigando el incidente del que fue informado por las autoridades iraníes sin que, por el momento, se hayan detectado aumentos en los niveles de radiación fuera del complejo atacado.

"Irán informó al OIEA que la planta de producción de concentrado de uranio Shahid Rezayee Nejad, ubicada en la provincia de Yazd (también conocida como Ardakan), fue atacada hoy. No se reportó un aumento en los niveles de radiación fuera de las instalaciones", señala la nota.

El director general del organismo, Rafael Grossi, "reitera su llamado a la contención militar para evitar cualquier riesgo de accidente nuclear", añade el breve comunicado publicado en redes sociales.

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) informó de que Estados Unidos e Israel atacaron hoy la instalación de torta amarilla (óxido de uranio concentrado) de Ardakan, sin registrare fugas radiactivas.

Además, Teherán aseguró que hubo otro bombarde al complejo de procesamiento de agua pesada de Jondab, donde tampoco se detectó una subida de la radiación fuera del recinto.

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Por su parte, el Ejército de Israel aseguró que su fuerza aérea atacó una planta de extracción de uranio ubicada en esa provincia, en el centro de Irán, aunque su descripción no coincide con la de las instalaciones atacadas según Irán.

"Como parte de la ofensiva contra el programa nuclear del régimen terrorista iraní: Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una instalación única en Irán utilizada para la producción de materias primas necesarias para el enriquecimiento de uranio", recoge el comunicado israelí.

Las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), que aseguraron que se trata de la única instalación de este tipo en todo Irán, indicaron que con este ataque se priva al régimen de los ayatolás de "la materia prima necesaria para estos procesos y debilita aún más su programa de armas nucleares".

No es la primera vez que los ataques israelí-estadounidenses alcanzan centros nucleares de Irán en la guerra desatada el pasado 28 de febrero.

La planta nuclear de Natanz ya fue golpeada en dos ocasiones durante este conflicto, a lo que Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra la ciudad israelí de Dimona, muy cerca de instalaciones nucleares.