Paraguay planteará la reincorporación plena de Venezuela en el Mercosur

"Con relación a la reincorporación de Venezuela al Mercosur, nosotros estamos plenamente de acuerdo y es una de las iniciativas que vamos a plantear también dentro de la presidencia pro tempore de Paraguay", dijo el ministro de Industria y Comercio paraguayo, Marco Riquelme, durante un rueda de prensa en Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.

El Mercosur, que formaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1991, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012.

Pero en 2017, el bloque invocó su "cláusula democrática", es decir, el Protocolo de Ushuaia, para suspender al país caribeño por la represión de las protestas antigubernamentales contra el entonces presidente Nicolás Maduro y el llamado que este hiciera para instalar una Constituyente, que asumió los poderes del Legislativo que controlaba la oposición.

El pasado 14 de marzo, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que su país, Estado asociado al bloque desde 2004, y Venezuela, solicitarán sus incorporaciones plenas al Mercosur.

El bloque latinoamericano firmó en enero pasado un histórico pacto de libre comercio con la Unión Europea que creó un mercado con más de 700 millones de consumidores.

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Este pacto empezará a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, luego de su ratificación en los Parlamentos de los países del Mercosur.

Bolivia, que se adhirió en 2015 y atraviesa por un periodo de transición para adecuar su entramado legal y arancelario a las reglas del bloque, también integra el Mercosur.