Pausini defiende la música con voz y carisma desde una fortaleza en el arranque de su gira

La cantante ha interpretado las canciones de su último trabajo, 'Yo canto 2', en el que versiona clásicos de la música española e hispanoamericana como 'Oye mi canto' de Gloria Estefan o el 'Porque te vas' que escribió José Luis Perales e interpretó Jeanette.

Pero tampoco han faltado en Pamplona los clásicos de la italiana, como 'Se fue', 'Entre tú y mil mares', 'Escucha atento' o 'Primavera anticipada', durante las tres horas de actuación.

Antes de que empezara el concierto, al entrar en el auditorio ya se veía el castillo medieval creado mediante imágenes en pantallas y estructuras dispuestas sobre el escenario.

En el paisaje iban pasando las estaciones, con árboles llenos de flores en primavera, hojas marrones en otoño y granizo y nieve en invierno.

El concierto propiamente dicho ha empezado puntual a las 21:00 horas, con unas declaraciones de Pausini en las que ha afirmado que en su castillo ella no es la reina, sino que la reina "es la música".

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"Yo soy quien la protege, acompañada por mi ejército desarmado, un ejército que combate solo con micrófonos e instrumentos musicales para defender aquello en lo que cree: la música, la única reina", ha manifestado.

Tras esa introducción, ha interpretado 'Yo canto', que incluyó en el álbum de 2006 del mismo título en el que versionaba clásicos de la música italiana, y el público ya con ese primer tema ha comenzado a cantar.

La artista ha dicho que es "una maravilla" empezar su gira mundial en Pamplona, "siendo ella pamplonica".

Los cambios de vestuario han sido una constante durante el concierto, y uno de los trajes más espectaculares ha sido el que ha lucido para interpretar 'Hijo de la luna', de Mecano. Pausini ha aparecido vestida como la diosa Selene, con una gran corona y sosteniendo un muñeco.

En varios momentos, hasta se ha atrevido con el euskera y ella misma ha reconocido que le gusta "hablar un poquito de vasco". A lo largo del espectáculo ha dicho "maite zaituztet" (os quiero) o "mila esker", y ha bromeado al decir "eskerrik asko, corre que te casco".

Las referencias a Pamplona también han ido salpicando el recital, y Pausini ha admitido que estos días por la capital navarra ha ido a comer "algo que engorda seguro, pero que está buenísimo", en referencia a los 'pintxos'.

En un gesto al público, ha dicho que cada mañana se levanta en la cama de un hotel diferente del mundo y agradece todo lo que sus seguidores le han regalado.

La cantante, nacida en 1974, antes de interpretar 'Porque te vas' ha preguntado al público cuántos habían nacido en la década de los setenta, y al ver muchas manos levantadas ha asegurado que "no son pocos".

Sin tomarse a ella demasiado en serio, antes de beber un poco de agua ha reconocido que cuando se emociona mucho pierde la salivación y parece "un camello".

Esta nueva gira es la primera que la artista inicia en España, donde ha reconocido que se siente cómoda, algo a lo que contribuye una audiencia que la ha arropado y animado durante todo el concierto, coreando una canción tras otra.

La artista incluso ha dicho al público que son "la hostia" y ha constatado que los asistentes tenían "una buena afinación", lo cual, según ha apuntado, no sucede en todos sus espectáculos.

En esta primera parada de la gira, la artista ha querido rodearse de amigos como el navarro Mikel Izal, con el que en 'Yo canto 2' interpreta 'Pausa'.

"Nos has regalado a todos los que necesitábamos una canción así un golpe al alma, al corazón", le ha dicho a Izal Pausini, quien ha asegurado ser su "fan número uno en el mundo". De hecho, ha destacado que 'Pausa' es su canción favorita de 'Yo canto 2'.

Para cantar 'El talismán' se ha subido al escenario Rosana, a quien la italiana ha definido como "la caña de España".

Pausini ha apuntado que varios de los autores e intérpretes de las canciones que ha versionado en su último disco se han puesto en contacto con ella y ha indicado que una de ellas ha sido Shakira, a la que ha calificado de "reina de la música latina". Del repertorio de la colombiana ha interpretado 'Antología'.

Por otro lado, antes de interpretar 'Turista', de Bad Bunny, ha señalado que "todo el mundo le dijo que cómo era posible" que ella cantara un tema del puertorriqueño.

Una de las últimas sorpresas ha sido la videollamada que Pausini ha mantenido con Ricky Martin antes de que ella cantara 'Livin' la vida loca'.