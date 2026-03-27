Perú anuncia 150 millones de dólares del Banco Mundial para combatir la inseguridad

Durante una presentación del plan de seguridad por Semana Santa en la capital de Perú, Arroyo informó que el Gobierno del presidente interino, José María Balcázar, "aprobó una operación de 150 millones de dólares con el Banco Mundial para fortalecer la seguridad urbana en Lima Metropolitana".

El primer ministro explicó que el Ejecutivo promueve reforzar la inteligencia policial y mejoras en el marco legal para enfrentar con más fuerza delitos como la extorsión, y una estrategia frontal contra las economías ilícitas, entre ellas la minería ilegal que financia el crimen organizado.

Además, Arroyo informó que, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, el Gobierno dispuso también una inversión superior a 250 millones de soles (72 millones de dólares) para la incorporación anticipada de 5.655 nuevos efectivos policiales.

En ese sentido, confirmó que se han desplegado las llamadas Fuerzas Integradas de Tarea, formadas por la Policía Nacional, las fuerzas armadas y el serenazgo (vigilancia municipal) en 27 distritos de Lima y las regiones de La Libertad, Piura y Arequipa con una transferencia inicial de 6 millones de soles (1,7 millones de dólares).

"Hoy actuamos con firmeza para recuperar el orden y lo hacemos con responsabilidad para asegurar una transición democrática que le devuelva al país estabilidad y confianza", dijo Arroyo en referencia a los comicios generales del próximo 12 de abril y la transferencia de mando del 28 de julio.

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Precisamente, el primer ministro indicó que más de 54.000 efectivos de las fuerzas armadas y la Policía será desplegados durante las elecciones presidenciales y legislativas con el fin de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente.

Por su parte, durante los festivos de Semana Santa, Arroyo declaró que habrá 27.000 policías en la capital peruana para resguardar iglesias, rutas procesionales, espacios públicos, zonas turísticas y terminales de transporte.

De igual forma, el jefe del gabinete señaló que se intensificarán los patrullajes a pie, motorizados y vehiculares, así como los operativos de alcoholemia y control vial en puntos estratégicos.