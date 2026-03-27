Perú construirá un hospital de alta complejidad en región norteña fronteriza con Ecuador

El Minsa añadió que la transferencia se concretó luego de realizar coordinaciones con el gobierno regional de Piura para la liberación de interferencias en el predio, tras lo cual el contratista Sinohydro Corporation Limited Sucursal de Perú, de capitales chinos, tomó posesión del área para iniciar los estudios para el desarrollo del diseño.

Al respecto, el coordinador general del Pronis, José Valega, destacó la importancia de este avance, ya que aseguró que el proyecto implica "una inversión histórica" en esa zona del país.

"Permitirá contar con una infraestructura moderna, segura y equipada con tecnología de última generación, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud en el norte del país", acotó.

En la actividad participaron, además de Valega, el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, y representantes del equipo técnico del Pronis y de la empresa contratista.

El Minsa precisó que el proyecto se ejecutará bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno (G2G), en este caso con el Reino Unido como contraparte, y la modalidad 'fast track' (de vía rápida), lo que permitirá que el diseño y la construcción se desarrollen de manera paralela cuando se tengan las aprobaciones técnicas necesarias.

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El Pronis informó en octubre del año pasado que el nuevo hospital requerirá de una inversión de más de 3.200 millones de soles (unos 924 millones de dólares) y se levantará en el distrito Veintiséis de Octubre.

Contará con un área construida de 98.141,29 metros cuadrados, 387 camas hospitalarias, un helipuerto, tecnología antisísmica, sistemas de drenaje frente a lluvias intensas y bombas de calor, además de ser una construcción "sostenible y responsable" con el medioambiente.