Perú y Honduras acuerdan restablecer a sus embajadores, después de tres años

Los gobiernos de Perú y Honduras manifestaron su compromiso con elevar el nivel de diálogo político y de coordinación bilateral, durante reunión en el marco de la décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el pasado 21 de marzo en Colombia.

La Cancillería detalló que, en ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras otorgaron, de manera recíproca, los beneplácitos correspondientes a fin de retomar el relacionamiento bilateral a nivel de embajadores.

Remarcó que esos nombramientos contribuirán significativamente a "profundizar la agenda bilateral", permitiendo abordar desafíos hemisféricos, como "la lucha contra la delincuencia organizada transnacional", así como impulsar iniciativas de cooperación y desarrollo en beneficio de ambos países.

A inicios del 2023, el Gobierno peruano retiró a su embajador en Tegucigalpa por la "inaceptable injerencia" de su expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) en los asuntos internos de Perú, al desconocer a Boluarte como mandataria y pedir que se libere al destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), posteriormente condenado por el fallido intento de golpe que lo sacó del Ejecutivo.

Boluarte fue vicepresidenta de Castillo y asumió el Ejecutivo constitucionalmente, pero en las semanas posteriores a su ingreso al gobierno hubo una serie de protestas masivas, cuya represión policial dejó alrededor de 50 fallecidos y decenas de heridos especialmente en el sur del país.

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La exmandataria fue destituida por el Congreso a fines del año pasado y reemplazada por el congresista derechista José Jerí, quien a su vez fue también removido del cargo y sustituido por el congresista José María Balcázar en febrero pasado.