Pionyang reanuda los trabajos para fortificar la frontera intercoreana, según Seúl

El Estado Mayor Conjunto surcoreano indicó que Pionyang había suspendido temporalmente sus medidas de fortificación fronteriza desde diciembre, antes de reanudar las operaciones a principios de este mes, recoge la agencia de noticias Yonhap.

"Nuestras Fuerzas Armadas mantienen firmemente su nivel de preparación, al tiempo que gestionan la situación militar de manera estable", declaró, recordando que si un militar norcoreano cruza la frontera emitirán avisos por radio y realizarán disparos de advertencia.

Desde que el líder norcoreano, Kim Jong-un, declarara a finales de 2023 que las relaciones intercoreanas eran entre "dos países hostiles", comenzó a reforzar la frontera mediante la instalación de vallas y la colocación de minas a lo largo de la Línea de Demarcación Militar.

El Gobierno del liberal Lee Jae-myung, que llegó a la Presidencia surcoreana en junio de 2025, ha adoptado una postura más conciliadora hacia Corea del Norte que la de su predecesor, el conservador Yoon Suk-yeol, destituido tras su fallido intento de instaurar la ley marcial en el país asiático.

Yoon, condenado a cadena perpetua por insurrección, ha sido acusado también de ordenar operaciones con drones en el territorio vecino para provocar una reacción de Pionyang que justificara la imposición del estado de excepción.