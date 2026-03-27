Polonia aprueba medidas para abaratar combustibles por los efectos de la guerra en Irán

El proyecto, que fue aprobado por mayoría en primera votación, reduce el IVA sobre los combustibles del 23 % al 8 % y deja los impuestos especiales para combustibles en el mínimo permitido por la Unión Europea (UE): unos 7 céntimos de euro por litro para la gasolina y el diésel.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo la víspera en una rueda de prensa en Varsovia tras un Consejo de ministros extraordinario que el objetivo es que la bajada fiscal "se traduzca en los precios, no en mayores márgenes de quienes comercian con combustible".

Además de la rebaja del IVA y de los impuestos especiales, las medidas del Ejecutivo incluyen que se establezca un precio máximo de venta al público para los combustibles de uso doméstico.

Ese precio será fijado diariamente por el Ministerio de Energía para todas las estaciones de servicio del país.

El Gobierno de Tusk estudia también un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las petroleras, con la intención declarada de evitar que la ayuda fiscal se convierta en "ganancias adicionales para el sector", según Tusk.

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Tras la votación en el Parlamento de este viernes, el texto pasará al Senado, donde se ha anunciado la intención de votar también este viernes para acelerar el trámite y, dado que la coalición gubernamental tiene mayoría, se espera una ratificación de la propuesta.

Las medidas han tenido ya un impacto inmediato en los mercados, y las acciones de la petrolera estatal Orlen llegaron a caer hasta un 6,6 % durante la sesión del jueves, cuando que se anunciaron los cambios, para moderar finalmente su un descenso hasta el 2,2 %.

Orlen es la principal empresa energética polaca, cuenta con participación estatal mayoritaria y domina la red de refino y estaciones de servicio del país, con más de 2.000 gasolineras en toda Polonia.