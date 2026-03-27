Putin aborda las relaciones con Europa con el Consejo de Seguridad ruso

“Las relaciones de Rusia con los países europeos están en crisis, sin que sea por culpa nuestra”, dijo Putin al abrir la reunión.

Agregó que Ucrania no es el motivo del estado actual de las relaciones con Europa, ya que el conflicto fue “culpa de la anterior administración estadounidense y varios de los principales países europeos”.

A la vez, aseguró que Moscú “nunca se ha negado a desarrollar y a restablecer las relaciones” con la Unión Europea.

Seguidamente, dio la palabra al ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, para que describiera la situación desde el punto de vista de la diplomacia rusa.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo el pasado 17 de marzo que la Unión Europea "necesitará hablar con Rusia en el futuro sobre seguridad" y sobre la paz en Ucrania, aunque añadió que ese momento no ha llegado aún y que el bloque debe mantener su presión sobre Moscú y su apoyo a Kiev.