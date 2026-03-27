Régimen de excepción en El Salvador cumple 4 años de vigencia entre denuncias y aprobación

Esta polémica medida fue aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.

Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

Bukele, cuya respuesta a dicha ola de homicidios le granjeó su reelección inmediata a pasar la prohibición constitucional, y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen permitió combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.

Sin embargo, el país venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.

La abogada Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), denunció este viernes que en "este camino de régimen de excepción hemos tenidos una gran cantidad de violaciones a derechos humanos" y reveló que la organización ha registrado la muerte en diferentes cárceles del país de al menos 504 personas detenidas entre abril de 2022 a marzo 2026.

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Organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6.889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con la detención arbitraria con el 98 % de los casos, siendo vinculados al 75 % de los atropellos los agentes de la Policía.

Samuel Ramírez, representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, señaló en declaraciones a EFE que se cumplen "cuatro años de venir luchando para que se haga justicia y se liberen a los inocentes y no vemos ninguna respuesta, y lo que vemos del Gobierno es un silencio total, ataques y un régimen que elimina derechos humanos y garantías fundamentales".

A pesar de haber combatido a las pandillas, según el Ejecutivo, el Congreso aprobó el jueves la prórroga 49 del régimen, durante el cual se habrían cometido violaciones a derechos humanos que "podrían constituir crímenes de lesa humanidad", según juristas internacionales, bajo la justificación de "la aún existencia de grupos terroristas" que "de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos".

Durante el régimen de excepción, el cual es respaldado por cerca de un 85 % de la población, han sido detenidas más de 91.650 personas señaladas de ser pandilleros o tener vínculos con estas bandas.