Republicanos proponen un plan provisional para financiar Seguridad Nacional por 60 días

La decisión de la Cámara Baja fue anunciada por el presidente del ente, Mike Johnson, en una conferencia de prensa donde calificó como "una broma" el proyecto de ley que el Senado había decidido aprobar la madrugada de este viernes.

El republicano expresó su rechazo, principalmente, porque la medida de financiamiento aprobada excluía al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

En su lugar el Comité de Normas de la Cámara Baja aprobó con 8 votos a favor y 4 en contra una norma que incluye una cláusula de "aprobación automática", para financiar a Seguridad Nacional provisionalmente hasta el 22 de mayo.

La norma ahora deberá ser discutida en el pleno y de encontrar los votos necesarios será enviada al Senado para ser aprobada y entrar en vigencia.

La necesidad de encontrar acuerdos se ha intensificado debido a que el cierre parcial de Seguridad Nacional, que inició el 14 de febrero, ha provocado una crisis en los aeropuertos de Estados Unidos, debido a que el personal de seguridad y control ha dejado de recibir su salario, provocando largas filas en las terminales.

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El jueves, Trump ordenó al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, realizar el pago inmediato a los trabajadores de control de seguridad de los aeropuertos tras catalogar como una "crisis nacional" la situación de las terminales.

De acuerdo con Seguridad Nacional, los pagos pendientes podrían ser ejecutados el próximo lunes a gran parte del personal de más de una decena de aeropuertos internacionales.