Suben a 1.142 los muertos por los ataques israelíes contra el Líbano y a 3.315 los heridos

Entre el total de fallecidos desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo hay 122 niños, mientras que el balance de heridos incluye 403 menores, indicó el departamento, perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Las cifras aumentaron después de que se registraran 26 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, periodo en el que también resultaron heridas otras 86 personas.

Los ataques ocurridos este viernes incluyen dos impactos en la localidad meridional de Saksakiyah, donde perdieron la vida seis personas, entre ellas tres niños, y 17 resultaron heridas; así como otro en la oriental Bazaliyah, que mató a una mujer embarazada de gemelos.

El bombardeo en Bazaliyah, en el Valle de la Bekaa, también dejó siete heridos, informó por otro lado el Centro de Operaciones de Emergencia.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

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Allí se enfrenta al grupo chií Hizbulá, que trata de contener su avance entre crecientes miedos a una invasión.

Este viernes Hizbulá aseguró haber disparado un misil tierra-aire contra un caza en Beirut, una acción sin precedentes en el espacio aéreo capitalino y que coincidió con una oleada de bombardeos israelíes contra el suburbio del Dahye, al sur de la ciudad.