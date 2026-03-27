Taiwán congelará los precios del gas doméstico y del gas licuado de petróleo en abril

Este paquete de iniciativas, aprobado por la viceprimera ministra isleña, Cheng Li-chiun, durante una reunión de gabinete, también contempla el mantenimiento sin cambios de los precios de los fertilizantes, con "posibles subsidios si fuera necesario", de acuerdo a un comunicado del Yuan Ejecutivo (Gobierno).

Según cifras de la Administración de Energía, el gas natural licuado (GNL) fue la principal fuente de generación de energía eléctrica de Taiwán en 2025, representando más del 47 % del total, por encima del carbón (35,4 %), las renovables (13,1 %) y la nuclear (1,1 %).

Las principales fuentes de importación de GNL de Taiwán el año pasado fueron Catar (33,7 %), que la semana pasada fue objeto de varios ataques con misiles iraníes contra instalaciones gasísticas; seguido por Australia (33,5 %), Estados Unidos (9,9 %) y Papúa Nueva Guinea (7,9 %).

En el comunicado, el Yuan Ejecutivo señaló que garantizar la estabilidad del suministro energético y de los precios es la "principal prioridad" del Gobierno en la actualidad, y subrayó que las reservas locales de petróleo y gas "superan los niveles legales mínimos", con el suministro de gas natural "completamente asegurado" entre marzo y mayo.

"A partir de junio se incrementarán las importaciones de gas natural procedentes de regiones no pertenecientes a Oriente Medio para asegurar el abastecimiento", indicó el texto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto con la congelación de los precios de los materiales anteriormente citados, el Gobierno pidió supervisar de cerca la oferta y los precios de artículos básicos de primera necesidad, como las bolsas de plástico, y establecer una plataforma para estabilizar el suministro de materiales médicos y garantizar que no haya escasez.

En las últimas semanas, los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán -también contra otros países de la región- han provocado un encarecimiento de los precios internacionales de la energía, con repercusiones directas en Taiwán, que depende en gran medida de los combustibles importados por vía marítima.