'The Givenchiaga Family', la convergencia de dos maestros

Siete años después de ese encuentro, la periodista británica Katharine Whitehorn escribió en 'The Observer' que ambos tenían "más cosas en común que diferencias". "Uno es mayor, el otro más joven: siguen siendo, sin lugar a dudas, la familia Givenchiaga", subrayó.

El Museo Balenciaga de Getaria (Gipúzcoa, norte de España) ha recuperado ese apelativo en su original en inglés, 'The Givenchiaga Family', para dar título a su gran exposición del año, en la que diseños de los dos modistos se exhibirán en una de sus salas desde este sábado y hasta el 22 de febrero de 2027, fecha que marca el inicio del centenario del nacimiento del diseñador francés.

Con esta muestra, el museo consagrado al maestro en su localidad natal rinde un "homenaje previo" a Givenchy, que nació el 20 de febrero de 1927 en Beauvais, desde donde se trasladó en 1944 a París para estudiar en la Escuela de Bellas Artes y formarse en el mundo de la moda.

La exposición presenta 35 obras, del periodo 1956-1972. De ellas 11 pertenecen a Balenciaga y 24 a Givenchy. Más que "una comparativa exhaustiva", se ha buscado destacar "vínculos y afinidades".

La relación personal y profesional de Balenciaga y Givenchy les llevó a compartir clientas como la multimillonaria estadounidense Rachel 'Bunny' Mellon, la socialité Patricia López Wilshaw, la mezzosoprano Teresa Berganza, la aristócrata Sonsoles Diez de Rivera o la actriz Audrey Hepburn.

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A la actriz de origen belga la conoció un año después que a Balenciaga, cuando esta visitó su taller para recoger el vestuario de la película 'Sabrina', de Billy Wilder.

Fue también el comienzo de otra buena amistad. Givenchy convirtió a Hepburn en su musa y creó para ella modelos icónicos, como el 'little black dress' que lució en la escena inicial de 'Desayuno con diamantes', de Blake Edwards, ese espectacular y elegantísimo vestido negro, que ahora se puede contemplar en Getaria, al igual que el que diseñó para 'Ariane', de Billy Wilder, en la que el galán era Gary Cooper casi sesentón.

Estos dos modelos pertenecen al Museo del Traje de Madrid, aunque la mayoría proceden en su mayoría de los archivos de la marca Givenchy.

El caso de 'Bunny' Mellon fue muy especial, ya que esta coleccionista de arte y filántropa, nieta del inventor del Listerine, vistió día y noche diseños de Balenciaga con una fidelidad que acabó cuando el maestro decidió retirarse.

El museo posee más de 600 piezas de esta mujer, de las que se expusieron casi un centenar en una muestra en 2017 comisariada por Givenchy, entonces presidente de la Fundación Balenciaga, a cuyos talleres llegó la multimillonaria en 1968 de la mano del maestro de Getaria, que le dio así el relevo.

En 'The Givenchiaga Family' están presentes varias obras que pertenecieron a Mellon, tanto realizadas por Balenciaga como por Givenchy y alguna firmada por ambos.