Trabajadores levantan bloqueo de frontera de Colombia y Ecuador por la Semana Santa

"Luego de varios días de movilización pacífica en defensa del trabajo, la economía y la dignidad de la región, hemos tomado la decisión de levantar la jornada de protesta en el puente internacional de Rumichaca", explicó el comité en un comunicado en el que aclaró que la decisión se hizo efectiva desde este viernes a las 7:00 hora local (12:00 GMT).

El levantamiento de los bloqueos busca "facilitar la reactivación del comercio y el turismo con la llegada de la Semana Santa", expresó el comité gremial.

Comerciantes y trabajadores bloquearon desde el pasado 11 de marzo este paso entre Colombia y Ecuador en protesta por la guerra comercial que ha llevado a una escalada de aranceles de hasta el 50 %.

Los trabajadores del municipio colombiano de Ipiales se instalaron a unos 500 metros del puente internacional de Rumichaca y cerraron la carretera con plataformas de madera y vehículos.

"Esta decisión se adopta con responsabilidad frente a nuestras comunidades", señaló hoy el comité.

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Sin embargo, advirtió que "la frontera seguirá vigilante" y exigieron "decisiones responsables y soluciones reales" que protejan a quienes dependen del comercio binacional.

El comité también destacó que la movilización logró abrir espacios de diálogo institucional, entre ellos una reunión en Bogotá con autoridades nacionales y locales, intervenciones en el Senado colombiano y la convocatoria a un encuentro binacional en la Comunidad Andina (CAN).

Además, subrayaron la unidad entre trabajadores de ambos lados de la frontera, incluidos sectores de la provincia ecuatoriana del Carchi, que participaron en acciones de apoyo pese a restricciones en su país.

"El paro fue un mensaje claro de unidad, dignidad y defensa del trabajo", concluyó el comunicado.

La protesta tiene lugar por la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador desde febrero, cuando el Gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso una tasa del 30 % a importaciones colombianas, posteriormente elevada al 50 %, alegando falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Colombia respondió con aranceles a decenas de productos y otras medidas, lo que ha afectado gravemente el intercambio en la frontera, especialmente en Ipiales y Tulcán.

Aunque el paso se reabrirá, los gremios advirtieron que permanecerán en asamblea permanente y no descartan nuevas movilizaciones si no hay avances concretos en las negociaciones.