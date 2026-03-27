Trump pide al Congreso hacer permanente el aumento del etanol en la gasolina por la guerra

Frente a una representación de granjeros y agricultores de todo el país en la Casa Blanca, el mandatario anunció que "buscará acción por parte del Congreso para permitir (la gasolina) E-15 todo el año".

El jueves, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ya eliminó, por la vía de emergencia, los requisitos de componentes volátiles para la gasolina en la época de verano y con mayor concentración de bioetanol, lo que podría contribuir a reducir en entre 10 y 30 céntimos por galón el precio de los combustible.

El precio de los combustibles ha subido alrededor de un 40% después de un mes de guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel y la decisión de Teherán de cortar el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

Trump aseguró este viernes que si el Congreso consigue pasar esa nueva ley para hacer la medida permanente, la medida beneficiará a los consumidores y a los agricultores, que tendrán otra vía para vender su maíz para la obtención de biocombustibles.

Los agricultores y ganaderos son unas de los grupos que más apoyaron a Trump en las elecciones de 2024 y el mandatario quiere seguir ganándose su voto pese a que ese grupo se mostró muy descontento por los efectos de la guerra comercial contra China y el fin de las exportaciones de soja a ese país, que ahora se rigen por cuotas anuales tras un acuerdo con Pekín.

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Pese a que la Casa Blanca ha asegurado que la guerra contra Irán solo durará unas pocas semanas, esta constituye una de las primeras medidas que busca mantener mediante el uso de exenciones de emergencia en el contexto del conflicto.