Ucrania dice haber liberado 11 pueblos y 470 kilómetros cuadrados de territorio

Sirski agregó que, en estas acciones, las fuerzas ucranianas han dado de baja a más de 11.000 combatientes rusos. El general ucraniano no especificó cuántos de ellos han muerto y cuántos han resultado heridos ni dio datos, como es habitual en ambos bandos en esta guerra respecto a los muertos y heridos propios.

Por primera vez desde el verano de 2024, cuando Ucrania lanzó su operación transfronteriza sorpresa en la región rusa de Kursk, Kiev ganó este mes de febrero más territorio del que perdió, según informaciones hechas públicas por el propio Ejército ucraniano.

Kiev ha logrado pasar a la ofensiva en algunos segmentos del frente sureste, aunque Rusia sigue avanzando en otras partes de la toma de contacto.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asegura que los rusos pierden ahora cada mes hasta 35.000 hombres. Se estima que Rusia recluta al mes entre 30.000 y 40.000 nuevos soldados.

El objetivo ucraniano es incrementar el número de bajas enemigas hasta que superen a las nuevas incorporaciones, de forma que Rusia empiece a quedarse sin suficientes soldados para intentar seguir avanzando.