Ucrania informa de daños en su ataque del jueves a una de las mayores refinerías de Rusia

La refinería es, según la nota castrense ucraniana, una de las más grandes de Rusia, y tiene un papel importante en el abastecimiento de combustible del Ejército ruso.

Ucrania ya atacó el miércoles la terminal de exportación de petróleo del puerto de Ust-Luga, en el golfo de Finlandia del mar Báltico. El ataque provocó un gran incendio en la zona de depósitos.

Las fuerzas de Kiev atacan constantemente infraestructuras relacionadas con las exportaciones de petróleo rusas para socavar la principal fuente de financiación de la maquinaria de guerra del Kremlin.