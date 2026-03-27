Ucrania pide a Estados Unidos llevar a cabo una "presión conjunta" contra Rusia e Irán

"La postura de Ucrania es que los regímenes de Moscú y Teherán colaboran para prolongar la guerra. Y ambos deben afrontar una presión conjunta", declaró Sybiga en sus redes sociales tras mantener un encuentro bilateral con Rubio durante la reunión de ministros de Exteriores del G7 en la abadía de Vaux le Cernay, a las afueras de París, donde hoy hay programadas dos sesiones de trabajo sobre las guerras en Ucrania y en Irán.

Sybiga aseguró a Rubio que "la ayuda tangible que Ucrania ha prestado a los estados del Golfo para protegerlos del terrorismo iraní" ha demostrado su papel "como socio y contribuyente en materia de seguridad", al tiempo que defendió que, pese a la guerra en Irán, "la cuestión de contrarrestar la agresión rusa contra Ucrania debe seguir siendo una prioridad en la agenda internacional".

En ese sentido, subrayó que "el papel de Estados Unidos en el avance de los esfuerzos de paz sigue siendo crucial".

Y, añadió, que "las propuestas de Ucrania son realistas y viables" para caminar hacia el fin de la guerra desatada por Rusia en febrero de 2022. "Presionar a Rusia es fundamental para que Moscú ponga fin a la guerra", insistió Sybiga ante Rubio, cuyo país ha levantado parcialmente las limitaciones al petroleo ruso.

En ese sentido, el ministro ucraniano había manifestado previamente que cualquier levantamiento de las sanciones económicas a Rusia "no tiene sentido" y llamó a aumentar de manera drástica la presión sobre Moscú y Teherán, de manera que el coste de ambos conflictos se vuelva "insostenible para ambos regímenes".

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Para Sybiga, la guerra es "una fuente de beneficios, especialmente con los precios actuales del petróleo" para el presidente ruso, Vladímir Putin, quien "actúa de forma deliberada", dijo. "Ha prolongado la guerra de Rusia contra Ucrania y ahora hace exactamente lo mismo en Oriente Medio: prolongar el conflicto", aseguró.

Según el ministro de Exteriores ucraniano, Rusia está suministrando a Irán no solo datos satelitales, inteligencia y recursos, sino también drones de combate, lo que confirma, según él, la cooperación de los regímenes de Moscú y Teherán para socavar la seguridad en Europa y Oriente Medio.