Una antigua militante de un grupo terrorista alemán es acusada de 20 intentos de asesinato

Según un comunicado de la Fiscalía, Klette perteneció a la llamada tercera generación de la RAF, grupo también conocido como la banda Baader.Meinhoff en alusión a dos de sus líderes históricos en los años setenta.

La Fiscalía acusa a Klette de haber formado parte del comando que, el 25 de febrero de 1990, intentó provocar una explosión frente un edificio del Deutsche Bank en la ciudad de Eschborn.

Los miembros del comando depositaron 45,05 kilos de explosivos en un coche aparcado delante del edificio y se considera que Klette participó en la preparación de los explosivos.

En caso de una detonación, la explosión habría alcanzado el pasillo de la entrada del edificio donde en ese momento había tres empleados de seguridad. La explosión no se produjo por un fallo en el detonador.

El 13 de febrero de 1991, según la Fiscalía, Klette participó en un atentado con armas de fuego contra la embajada de EE. UU., en ese momento ubicada en el barrio de Bad Godesberg en Bonn (oeste de Alemania).

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La acusada y sus cómplices habría hecho -desde la orilla opuesta del Rin- 250 disparos con armas automáticas de largo alcance contra la embajada poniendo en peligro al menos a 20 personas.

El 27 de marzo de 1993, Klette participó en un atentado con explosivos en la ciudad de Weiterstadt contra una cárcel recién construida y todavía deshabitada.

La explosión produjo un daño estimado entonces en 123 millones de marcos, equivalentes a 63 millones de euros.

Klette fue detenida el 26 de febrero de 2024 y desde entonces está en prisión preventiva.

La RAF fue un grupo terrorista creado en los años setenta. El año más sangriento de la historia del grupo fue 1977, cuando la llamada segunda generación del grupo protagonizó una ofensiva para lograr la liberación de sus líderes históricos, entre los que estaban Andreas Baader, Gudrin Enslin y Ulrike Meinhoff.

En total, 26 militantes de la RAF han sido condenados a prisión perpetua a través de los años.

La tercera generación, a la que perteneció Klette -que ahora tiene 67 años- se formó alrededor de 1983 y es responsable de varios atentados y actos de sabotaje.

La RAF declaró su disolusión en 1998.