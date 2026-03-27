Víctimas denuncian a exjefes jesuitas por presunto encubrimiento de pederastia en Bolivia

La denuncia está dirigida contra los españoles Ignacio Suñol y Antonio Menacho, además de los exaltos mandos bolivianos Osvaldo Chirveches y René Cardozo, junto al religioso Arturo Moscoso.

"Esta denuncia ha sido presentada luego de que han aparecido tres víctimas que han contado su verdad y que estaban buscando justicia", dijo a EFE el abogado denunciante Juan Arratia.

El jurista indicó que, aunque el supuesto agresor está muerto, "no es menos cierto que su entorno, que estaba obligado a denunciar y procesar a esta persona, lo que hizo fue lo contrario".

En febrero de 2019, EFE destapó el caso del sacerdote español Luis Roma a partir de la denuncia de un exmiembro de la orden que pidió anonimato, basada en una treintena de fotografías en las que reconoció al sacerdote en escenas sexualizadas con menores de entre seis y doce años, sumadas a las descripciones que el propio cura registró en un diario.

Ese año, la Compañía de Jesús inició una investigación interna, sin divulgar por varios años, donde se halló en la habitación del sacerdote "contenido erótico", que el religioso reconoció en una "confesión personal" escrita, según constató EFE.

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Roma falleció meses después sin que la orden presentara una denuncia ante las autoridades, a pesar de que la investigación interna había concluido que el caso era "verosímil".

La denuncia presentada hoy señala que Menacho y Cardozo presuntamente conocían las agresiones, mientras que Chirveches y Suñol fueron los encargados de gestionar la investigación previa, que fue guardada en "reserva" en la curia jesuita de La Paz, por disposiciones superiores.

El caso Roma salió de nuevo a la luz después de que, el 30 de abril de 2023, el diario El País revelara el contenido del diario del también jesuita español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, en el que relataba supuestos abusos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII, desde 1971.

Tras esto, la Fiscalía cerró la investigación por falta de denuncia de las víctimas, pero la reabrió en 2024 tras la publicación de los detalles del diario del cura, en el que también mencionaba supuestos abusos a niñas indígenas en la misión de Charagua, en Santa Cruz (este).

Carla (nombre ficticio a petición de la denunciante) dijo a EFE que Roma invitaba a muchos niños a su habitación, en la comunidad jesuita en Charagua, a "mirar películas", y que él les ofrecía chocolates y galletas.

"No nos hemos dado cuenta de que con la bebida que nos daba perdíamos el conocimiento (...) porque cuando reaccionábamos y nos veíamos con él, sacaba las fotos", detalló sobre los presuntos sucesos que habrían ocurrido a principios de la década del 2000, según ella.

El relato de Carla coincide con el de Paola (nombre ficticio a petición de la denunciante), quien relató a EFE que en las sesiones de películas los niños que invitaba Roma perdían el conocimiento, situación que el cura aprovechaba para registrar videos y fotografías, afirmó.

Carla mencionó que con la presentación de la denuncia busca "descansar tranquila" y que la justicia también sancione a las "personas cómplices".

Por su parte, Paola mencionó que su denuncia es para que esto "no le pase a ninguna niña" y que la la Compañía de Jesús se cierre en Bolivia tras conocerse que las denuncias que involucran a jesuitas "siguen" apareciendo.

Edwin Alvarado, uno de los voceros de la CBS, quien acompañó a las mujeres que fueron víctimas de Roma, espera que con esta denuncia "se ponga fin a la impunidad" en este y otros casos.

En Bolivia ya se dictó, a finales del año pasado, una primera sentencia contra los exjefes jesuitas, Ramón Alaix y Marcos Recolons, a un año de prisión por encubrir los abusos del sacerdote Pedrajas.