Wadephul celebra que Estados Unidos e Irán puedan reunirse próximamente en Pakistán

"Según la información de que dispongo, ha habido contactos indirectos y ahora se están preparando para reunirse directamente. Esto al parecer tendrá lugar en Pakistán próximamente y con muy poca antelación. Y es una buena noticia que estas conversaciones puedan celebrarse", dijo Wadephul en declaraciones a la emisora Deutschlandfunk.

Precisó que aparentemente ya ha habido un intercambio por escrito de primeras posturas a través de terceros y que, en todo caso, espera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ofrezca más detalles este viernes a sus homólogos del G7 en su reunión en Francia.

Agregó que tampoco sirve de nada discutir algo así demasiado en público, sino que lo decisivo es que las partes en conflicto hablen entre sí, y en este sentido habló de "primeros indicios de esperanza y optimismo".

"Y eso lo veo como una señal positiva, en un mundo, en una época, en la que, mirándolo con objetividad, simplemente tenemos una guerra más, además de la de Ucrania", y el objetivo y el interés de los siete países más industrializados reunidos este viernes en Francia es precisamente poner fin a estos conflictos, añadió.

Agregó que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el hecho de que no le importe en absoluto el derecho internacional e involucre "de manera infame" a terceros Estados ajenos al conflicto, "demuestra la naturaleza de este régimen" con el que realmente "es muy difícil negociar seriamente".

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Subrayó el interés común en que tanto Estados Unidos como Israel mantengan una posición firme en las conversaciones con Irán.

Irán "tendrá que contar con que Occidente se mantiene unido, que tenemos los mismos intereses que Estados Unidos, y espero que quienes ahora negocian allí en nombre de Irán lo tengan en cuenta en sus cálculos", dijo.