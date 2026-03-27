Zelenski se reúne con expertos antidrón ucranianos en Arabia Saudí

“Los muchachos me han informado de los primeros resultados del equipo y han compartido las conclusiones tanto a nivel operativo como de forma más amplia”, dijo Zelenski en sus redes sociales al informar de su visita a sus especialistas.

Ucrania ha desplegado a más de doscientos expertos en defensa aérea antidrones en Arabia Saudí, Catar, Emiratos, Dubai y Jordania para compartir las experiencias y tecnologías obtenidas desde el comienzo de la invasión rusa y asistir en los esfuerzos de neutralizar los ataques iraníes.

El presidente ucraniano agregó que sus especialistas trabajan para “identificar retos y determinar los cambios necesarios” para hacer más eficientes las defensas de sus aliados ante los bombardeos de Irán.

Zelenski destacó los resultados conseguidos en sólo una semana por el equipo desplegado en Arabia Saudí e insistió en el interés ucraniano en dar acceso a su experiencia y sus tecnologías para hacer frente a los drones a cambio de financiación para seguir expandiendo sus capacidades militares para continuar luchando contra las tropas rusas que tratan de conquistar más territorio ucraniano.

“Ucrania está lista para una cooperación a largo plazo y que beneficie a ambas partes. Estoy orgulloso de nuestra gente y de la fortaleza de Ucrania”, cerró Zelenski su mensaje.

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El presidente ucraniano llegó el jueves a Arabia Saudí para reforzar la cooperación con el país en materia de seguridad, convirtiéndose así en el primer líder occidental que visita la región desde que comenzó la guerra de Irán a principios de este mes.