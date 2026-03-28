Activistas contra las corridas de toros intentaron acercarse a León XIV en Mónaco

Las activistas de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) saltaron las vallas de seguridad e intentaron acercarse al papamóvil que recorría las calles de Mónaco, donde el pontífice acudió este sábado para una visita de apenas 9 horas.

Ambas llevaban carteles en las que pedían al pontífice que rompiera los vínculos de la Iglesia católica con las corridas de toros y fueron arrestadas, según comunicó la organización.

Tras saltar las vallas, los gendarmes vaticanos que se ocupan de la seguridad del pontífice se abalanzaron sobre ellas para evitar que se acercasen, pero León XIV pudo observar la escena mientras pasaba con el papamóvil.

"Los toros son apuñalados, debilitados por la pérdida de sangre y asesinados ante la multitud, a menudo durante festivales relacionados con las tradiciones católicas", subrayó la organización animalista en una nota.

Activistas de PETA ya habían irrumpido los actos del papa en varias ocasiones durante la audiencia general o en otros actos del papa Francisco siempre para pedir la abolición de las corridas.