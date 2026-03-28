Alberto II resalta ante el papa León XIV "el anclaje católico" de Mónaco que dura 700 años

"La historia que celebramos hoy representa más de 700 años de fidelidad y de fe, que su presencia (la del papa) refuerza; no es más que una etapa en un camino aún más largo", indicó desde un balcón del palacio del Príncipe el soberano monegasco, acompañado por el pontífice y la princesa Charléne y frente a miles de personas congregadas.

Esta visita apostólica del papa, quien llegó este sábado en helicóptero al pequeño principado católico donde estará apenas 9 horas, es histórica porque se trata de la primera que un pontífice hace a Mónaco desde el siglo XVI y es además el primer desplazamiento europeo del pontificado de León XIV.

Alberto II recordó que la Carta Magna del micro Estado, que con cerca de 40.000 habitantes y dos kilómetros cuadrados de extensión es uno de los más pequeños del mundo, permite la libertad de culto, aunque tiene blindada la católica como "religión de Estado".

"En estos tiempos en que resuenan los conflictos armados, donde la fuerza parece triunfar, sabemos que la paz solo puede ser duradera si se fundamenta en la justicia y se orienta hacia la reconciliación", afirmó el monarca.

Mónaco, fundado por la dinastía de los Grimaldi en el siglo XIII y que hoy en día es uno de los Estados refugio de varios multimillonarios del planeta, ha buscado durante su historia "el diálogo para encontrar soluciones, antes que las armas", agregó Alberto II.

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"Es por ello que este combate ha marcado nuestra historia y moviliza nuestra diplomacia. Porque (...) sabemos también que los pequeños Estados pueden contribuir a la mejora del mundo, a condición de ser fieles a sus valores y firmes en su determinación", anotó.