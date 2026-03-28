Colombia cuenta con dos aviones Hércules en operación y otros dos en mantenimiento

"En este momento la operación del equipo de C-130 Hércules continúa con 2 aeronaves operativas (FAC1005- FAC1018) y se encuentra a la espera de la finalización de los mantenimientos programados de 2 aeronaves más (FAC1015-FAC1017) para seguir cumpliendo la misión", señaló la Fuerza Aeroespacial Colombiana en un comunicado.

La FAC reveló esta información apenas dos días después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunciara que retirará dos aviones Hércules por criterios técnicos relacionados con su vida útil, mantenimiento y disponibilidad de repuestos, y no a una decisión tomada como consecuencia directa del siniestro en el que también resultaron heridos 57 militares.

La Fuerza Aeroespacial señaló que el año pasado los aviones Hércules transportaron a "más de 17.000 personas y más de 2.800 toneladas de carga".

"En lo que va del 2026 ha trasladado más de 4.800 personas y ha transportado más de 476 toneladas, a cada rincón del territorio nacional", añadió la institución.

Las autoridades aún investigan el accidente del pasado lunes del Hércules C-130, uno de los hechos más graves recientes para la fuerza pública, mientras las autoridades revisan las condiciones de seguridad, mantenimiento y financiación de la aviación militar en el país.

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El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha atribuido sin pruebas la posible causa del siniestro a la antigüedad de la aeronave, una hipótesis que ha generado controversia y ha sido cuestionada por expertos y sectores políticos que piden esperar los resultados de la investigación oficial.