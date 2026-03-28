Comisión palestina cifra en 443 los ataques de colonos en primer mes de guerra contra Irán

En un informe publicado este sábado, el presidente de la comisión, Muayad Shaban, denunció que los ataques ocurridos durante el mes de marzo se caracterizan "por un mayor grado de organización y alcance, incluyendo disparos directos contra civiles, incendios de viviendas y propiedades".

Según el recuento de esta organización, nueve palestinos han sido asesinados en incidentes violentos, muchas veces por disparos, perpetrados por colonos israelíes.

La Comisión advirtió que estos ataques se producen "con el respaldo de las autoridades" israelíes, que han autorizado la construcción de nuevas carreteras que conectan estos asentamientos ilegales y confiscado tierras palestinas para fines militares.

Según este documento, los ataques se concentraron en las gobernaciones de Nablus con 108 ataques; Hebrón con 99; Ramala con 76; Belén con 32; Jerusalén Este con 24; y en Salfit, con 23.

Además, Shaban denunció el desplazamiento forzoso de seis comunidades beduinas por las agresiones de colonos, lo que afectó a un total de 256 personas, así como la creación de 14 nuevos asentamientos ilegales de colonos.

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El informe detalla, además, 123 actos de vandalismo contra propiedades y cultivos, 18 incendios provocados, y ataques a lugares religiosos, entre ellos intentos de incendiar las mezquitas de Muhamad Fayad y Majdal Beni Fadel, ambas en la gobernación de Nablus.

Entre los fallecidos están dos hermanos palestinos, Muhamad y Fahim Muammar, de 52 y 48 años, tiroteados el pasado 2 de marzo cuando intentaban defender su casa de una treintena de colonos que habían comenzado a arrancar olivos con una excavadora para pavimentar una nueva carretera, según fuentes locales.

Amir Shanaran, de 28 años, muerto el 7 de marzo por el tiro de un colono en una de las aldeas de Masafer Yatta, en el sur de Hebrón, en un ataque en el que su hermano también recibió un disparo y su padre resultó herido en la cabeza.

O Thaer Hamayel, de 24 años, y Fara Hamayel, de 57, asesinados por un tiro en la cabeza perpetrado por colonos en la aldea de Khirbet Abu Falah, en el noreste de Ramala días después.

Shaban advirtió que la continuación de esta escalada "socavaría cualquier posibilidad de estabilidad en la región", y urgió a la comunidad internacional a actuar con "medidas efectivas".