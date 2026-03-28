Ecuador obtiene 23 millones de dólares no reembolsables para reducir riesgos climáticos

El proyecto, liderado por la cartera de Ambiente en articulación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura como agencia implementadora, beneficiará a más de 344.000 personas en once provincias priorizadas por su nivel de riesgo climático.

La intervención, de acuerdo al ministerio, se enfocará en fortalecer la seguridad alimentaria, mejorar la gestión del agua y consolidar sistemas productivos en los territorios.

La iniciativa alcanzará una inversión total de 35,6 millones de dólares, de los cuales 23 millones corresponden al financiamiento no reembolsable aprobado por el Fondo Verde y aproximadamente 12,3 millones al cofinanciamiento aportado por las entidades participantes.

Más de 200 integrantes de gobiernos locales, academia y organizaciones sociales participaron de la creación de la propuesta, que incluyó insumos de 500 encuestas realizadas en territorio, con el objetivo de plasmar las necesidades reales de las comunidades y las prioridades nacionales de adaptación al cambio climático.

Tras la aprobación de este financiamiento, el siguiente paso será la disponibilidad progresiva de los recursos hacia finales de 2026, con una implementación proyectada para el primer trimestre de 2027, explicó el ministerio.

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"Este proceso permitirá consolidar una intervención integral en territorios rurales, orientada a reducir el riesgo climático, cerrar brechas de desigualdad, particularmente de género y promover sistemas productivos sostenibles", añadió la cartera de Estado.