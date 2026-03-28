Ecuador presenta libreta integral de salud para fortalecer salud de embarazadas y niños

EL LIS, presentado por el Ministerio de Salud Pública con el apoyo de Unicef, reúne información clave sobre controles de salud, vacunas, nutrición, desarrollo y señales de alerta durante el embarazo y la primera infancia.

Esta nueva versión introduce mejoras importantes: se organiza en dos libretas -materna e infantil- e incorpora con mayor énfasis el cuidado en el postparto, la salud oral, la salud mental de la madre y el rol activo de madres, padres y cuidadores en el día a día de niñas y niños, señaló Unicef.

La libreta entrega información útil para ayudar a las familias a tomar mejores decisiones sobre temas como la lactancia, la crianza y el desarrollo de sus hijos.

Con su implementación, se espera que más madres y familias asistan de manera constante a los controles prenatales y de niño sano para reducir riesgos en el cuidado materno, neonatal e infantil.

Además, contribuye a prevenir la desnutrición crónica infantil y otras problemáticas que afectan a la primera infancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI, 2023-2024), la desnutrición crónica infantil afecta al 19,3 % de los menores de 2 años y al 17,5 % de los menores de 5 años, con mayores brechas en zonas rurales.

En salud materna, el 89 % de mujeres registra menos de cinco controles prenatales durante el embarazo. Para cambiar esta situación, la LIS permite dar un seguimiento de las atenciones recibidas y ofrece información para que padres, madres y cuidadores cuiden a sus hijos adecuadamente.

"Cuidar a la primera infancia no es solo una tarea de las familias, es una responsabilidad compartida, es una decisión de país. Cuando cuidamos bien esos primeros años, no solo protegemos a cada niño y cada niña: estamos construyendo el futuro del Ecuador", afirmó el Representante Adjunto de Unicef, David Simón.