EEUU ataca más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán

Entre los objetivos atacados, hay centros de mando y control, así como sitios de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, señaló el Centcom, con sede en Florida, en un informe distribuido en sus redes sociales.

También mencionó sitios de misiles balísticos, submarinos iraníes, sistemas de defensa aérea, infraestructura de comunicación militar, fábricas de drones y armas.

"Durante décadas, los buques iraníes han amenazado y acosado al comercio global en aguas regionales, pero esos días terminaron", se destaca en la nota.

Horas antes, el Centcom informó del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, "además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas".

Este despliegue se conoce al día siguiente de revelarse que el Pentágono estudia enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según informó primero The Wall Street Journal, mientras continúan los ataques en la región tras cumplirse hoy un mes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero.

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El conflicto ha dejado por el momento 13 soldados estadounidenses muertos y cerca de 300 heridos, mientras que Irán no ofrece un balance oficial de fallecidos, pero la asociación Human Rights Activists News Agency (HRANA) señala que han perdido la vida más de 1.500 civiles, al menos 1.167 militares y otras 695 personas sin identificar.

La Casa Blanca no ha descartado una operación terrestre en Irán, lo que ha generado más amenazas de Teherán de redoblar sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico, así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.