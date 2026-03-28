El papa denuncia las guerras fruto del poder y dinero en su misa de despedida de Mónaco

En el estadio, en un puesto de honor cerca del altar, se encontraban el príncipe Alberto II y la princesa Charlene, vestida de blanco y mantilla, privilegio para las soberanas católicas, y sus hijos Jacques y Gabriela.

Mientras que en segunda fila se sentaban sus hermanas Carolina y Estefanía. Y el resto de los miembros de la familia Grimaldi que acudieron a la ceremonia fueron colocados en las primeras filas entre los fieles.

Ante cerca 15.000 personas de este pequeño Estado, donde sólo cerca 9.000 son monegascos y el resto son extranjeros, residentes en este país con mayor concentración de millonarios del mundo, el papa pidió a la Iglesia que ayude "a ser lugar de acogida, de dignidad para los pequeños y los pobres, de desarrollo integral e inclusivo".

También la homilía sirvió el papa para volver a gritar no a las guerras. "¡No nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de guerra! La paz no es un mero equilibrio de fuerzas; es obra de corazones purificados, de quienes ven en el otro a un hermano al que cuidar, no a un enemigo al que abatir", dijo el papa que usó el francés en todos los eventos

"Aún hoy, ¡cuántos cálculos se hacen en el mundo para matar inocentes", lamentó también el pontífice estadounidense.

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Asimismo llamó a "hacerse cargo de toda existencia humana, en cada una de sus fragilidades, desde que es concebida en el seno materno hasta que envejece. Como nos ha enseñado el Papa Francisco, la cultura de la misericordia rechaza la cultura del descarte".

En varias ocasiones durante esta visita, el papa llamó a defender la vida desde su concepción. El pasado noviembre, Alberto II rechazó firmar la ley que pretendía legalizar el aborto en el Principado, después de que el Consejo Nacional aprobase una reforma para promulgar esta norma.